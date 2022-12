Subasta millonaria: Cartas íntimas y artículos de Marilyn Monroe serán vendidos

Alrededor de 300 artículos pertenecientes a Marilyn Monroe serán subastados el próximo mes de diciembre en Beverly Hills, incluyendo una serie de cartas íntimas que sus exmaridos -el jugador de béisbol Joe DiMaggio y el dramaturgo Arthur Miller- dirigieron a la actriz.

"Te quiero y quiero estar contigo. No hay nada en este mundo que quiera más que recuperar tu confianza. Mi corazón se partió todavía más al verte llorar frente a toda esa gente", escribió Di Maggio tras separarse de la intérprete en 1954, apenas unos meses después de contraer matrimonio.

La correspondencia privada de Marilyn también incluye cartas que recibió de estrellas como Clark Gable, Cary Grant y Jane Russell que ahora forman parte de la colección 'Los Archivos Perdidos de Marilyn Monroe'.

En total, el organizador de la subasta, Martin Nolan, necesitó nueve meses para recopilar todo el material, que arroja nueva luz sobre la vida privada de uno de los grandes mitos del cine.

"Realmente te da escalofríos cuando lees algunas de las cosas y ves lo íntimo y personal que resulta", aseguró Nolan.

En otra de las cartas mecanografiadas del dramaturgo Arthur Miller se incluye una posdata escrita a mano en la que se puede leer: "Por favor, si alguna vez te he hecho llorar o por mi culpa te has sentido más triste, aunque haya sido solo un segundo, por favor perdóname, mi chica perfecta. Te quiero". A lo que Marilyn respondió: "Es doblemente difícil entender cómo tú, la persona más diferente y más hermosa, me eligió a mí".

Otros artículos incluidos en la subasta son una carta enmarcada del diseñador Cecil Beaton, en la que trataba de tranquilizar a Marilyn alabando su capacidad como actriz, así como un carrete de 19 minutos sobre su participación en la película 'The Misfits' (1961), en el que aparece en la playa junto a su compañero de reparto Clark Gable y varios amigos más.

"Es fantástico ver lo amada que era. Pensábamos que era vulnerable y que le faltaba el cariño de la gente, que tenía ansía de amor y necesitaba consuelo. Pero en realidad sí lo tenía. Lo tuvo con Joe DiMaggio y también con Arthur Miller", añadió.

La actriz -quien falleció por sobredosis en 1962 a los 36 años- legó parte de su correspondencia a su maestra de actuación, Lee Strasberg, quien lo traspasó a su vez a un buen amigo para que cuidara de ellos.

Los responsables de la casa de subastas Darren Julien creen que los artículos podrían alcanzar el millón de dólares (800.000 euros) cuando salgan a la venta el próximo 5 y 6 de diciembre.

"Creo que habrá muchos fans aquí. Vendrán desde todas las partes del mundo", señalaron.

Por: Bang Showbiz



