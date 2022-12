Steve Guttenberg: 'Bill Clinton adora Loca academia de policía'

El actor Steve Guttenberg (56) ha dado vida al policía Carey Mahoney en cuatro entregas de la película 'Loca academia de policía', una cinta que todo el mundo ha visto y recuerda, incluido en mismísimo ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton, quien asegura recurrir a ella cada vez que se siente mal.

"Cada vez que veo al presidente Clinton me dice que cuando está de mal humor se pone a ver 'Loca academia de policía'", cuenta el actor a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Guttenberg ha protagonizado películas muy populares durante su carrera, como 'Cocoon', 'Diner' y 'Tres solteros y un biberón', lo que hace que sea constantemente parado en la calle por fans deseosos de conocerle.

"Soy afortunado porque he podido formar parte de grandes películas, películas muy conocidas y entretenidas. La gente se me acerca constantemente, algunos quieren preguntarme por 'Los niños del Brasil', otros me cuentan que 'Diner' les cambió la vida. A los gays les encanta 'No paren la música' y los niños me dicen que les gustó mucho 'Dos por el precio de una'".

El actor estadounidense tiene su propia teoría sobre por qué sus películas han sido tan queridas durante tantos años.

"Algunas familias han puesto a sus hijos 'Tres solteros y un biberón' y la han visto juntos. Creo que la parte de mi carrera con la que he tenido más suerte es que mis películas las ponen muy a menudo en televisión y se alquilan también muy frecuentemente. No creo que muchos actores tengan la misma suerte", añade Guttenberg.

El último papel del actor es el del héroe Colton West en la película 'Lavalantula', en la que lucha contra tarántulas gigantes que escupen lava.