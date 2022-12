Stephen Hawking, a David Beckham: 'Siempre me comparan contigo'

Para el exfutbolista David Beckham ha supuesto todo un honor conocer al científico Stephen Hawking este martes y que este le haya asegurado que siempre le comparan con él debido a lo bien que ambos representan a su Inglaterra natal alrededor del mundo.

"Ha sido un verdadero honor conocer al profesor Hawking. Lo que me dijo fue verdaderamente maravilloso", escribió David en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de la pantalla a través de la que se comunica el científico, en la que se puede leer el mensaje: "Siempre me comparan contigo como icono británico, y algunas veces te ponen a ti por delante y otras veces me ponen a mí".

La mujer del futbolista, la diseñadora Victoria Beckham, también ha recurrido a las redes sociales para compartir con sus seguidores la profunda impresión que le ha causado Hawking.

"Gracias a Google por una tarde tan inspiradora, ha sido un honor conocer a Stephen Hawking", afirmó.

Beckham decidió estrenarse en Instagram hace poco más de una semana para seguir el ejemplo de su hijo Brooklyn y de su mujer, aunque no ha tardado demasiado en superar a ambos en número de seguidores consiguiendo unos impresionantes 5.8 millones de suscriptores.