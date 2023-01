Stephen Fry considera que la música de Little Mix es 'horrible y tóxica'

El actor británico Stephen Fry no quedó muy impresionado al escuchar por primera vez la canción 'Love Me Like you' del grupo Little Mix.

"Horrible, horrible. Es simplemente pop pegadizo para adolescentes. Ya han dejado de cantar 'sha-la-la-la' ¿no?", comentó en la emisora BBC Radio 1 tras escuchar el tema.

A pesar de la dura observación el intérprete de 58 años reconoció no haber oído hablar nunca del grupo, compuesto por Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson y Jade Thirlwall.

"Tiene toques de Phil Spector de fondo en medio de una modernización del bubblegum pop de los setenta. Es una mezcla espantosa y tóxica. Es el equivalente musical a las bolsas de golosinas de Haribo", puntualizó Fry.

Mejor opinión tuvo de la música de Justin Bieber. Al escuchar su tema 'Love Yourself' aseguró que tenía un sonido "pesado y quejica" pero destacó al mismo tiempo su dulzura.

"Me gusta bastante. Es muy dulce... tiene mejor voz de lo que creía", afirmó.