Stephanie Villadiego revela detalles de la agresión de su exnovio: “Ya me había golpeado antes” La exparticipante del Desafío The Box 2022, habló en exclusiva en La Red sobre el video que circuló en redes donde su exnovio, con quien llevaba 3 años de relación, la agredió físicamente. La deportista confesó de no haberse hecho viral el clip, lo habría perdonado, pero ahora se siente tranquila de haberlo denunciado.