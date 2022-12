"Soy una leona que protege a sus hijos": Penélope Cruz

La actriz madrileña siempre ha tratado de mantener su ámbito familiar completamente ajeno a su relación con los medios de comunicación, una tendencia que no solo se explica por su carácter reservado sino también por su deseo de proteger a sus pequeños, Leo (4 años) y Luna (4 meses), de los contratiempos que ofrece la exposición pública.

De esta manera, y aunque admite que sus facetas de madre y actriz están normalmente interrelacionadas, Penélope Cruz prefiere hablar con cuentagotas sobre las alegrías que le brindan diariamente sus hijos, para que la "leona" que lleva dentro se mantenga escondida en su guarida.

"Trato de no hablar sobre mis hijos en las entrevistas o en cualquier tipo de acto público, ya que quiero tenerlos aislados de este negocio y protegerlos de la prensa. Cuando se dice algo sobre mi vida familiar, aparece la leona que llevo dentro y saco mi lado más sobreprotector", reveló la madrileña a la revista del Wall Street Journal.

Su obsesión por mantener intacta su privacidad lleva a Penélope a expresar con escasas palabras pero contundentes los efectos que la maternidad ha tenido tanto en su vida cotidiana como en su trabajo, entre los que no solo destaca la "inmensa felicidad" que irradia sino también el hecho de que ahora es una intérprete más creíble y con una "empatía" más desarrollada.

"Me siento la mujer más afortunada y agraciada de este mundo. Ser madre es la mejor experiencia y el mejor papel que te puede ofrecer la vida, porque te cambia por completo y afecta a todos los planos de tu existencia. Mi aproximación a los personajes que interpreto es totalmente diferente ahora, ya que entiendo mucho mejor las dificultades por las que atraviesan las mujeres que no pueden ser madres [como su personaje en 'Volver a nacer']. Tengo una empatía mucho más fuerte con estas personas y creo que eso me ayuda a ser más creíble en mi trabajo", apuntó en la misma entrevista.

Además de presumir sobre la intensa conexión que le une a las mujeres a las que da vida en pantalla, la mujer de Javier Bardem tampoco puede disimular su entusiasmo ante las sensaciones que experimenta al dar de mamar a su hija Luna, ya que esta práctica le ayuda a estrechar la relación que mantiene con su bebé y, al mismo tiempo, le permite adelgazar de forma natural.

"Dar de mamar a tus hijos, alimentarlos tú misma, es una experiencia de otro mundo. Con Leo [su primogénito] estuvimos todo un año haciéndolo, y con Luna voy a seguir exactamente el mismo plan. Es muy saludable para los bebés y también para las madres, ya que nos ayuda a regular nuestros cuerpos y a deshacernos del exceso de peso", comentaba recientemente a la revista Red.

Por: Bang Showbiz