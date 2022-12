Sophie Ellis-Bextor no sigue los consejos de belleza de su madre

A pesar de los constantes intentos de su madre por inculcarle una adecuada rutina de belleza, a la cantante Sophie Ellis-Bextor le da "pereza" desmaquillarse cada noche, por lo que en más de una ocasión se ha acostado con su "maravilloso" maquillaje de ojos puesto, ya que considera que al día siguiente este luce incluso mejor que el día anterior.

"Creo que mi madre intentó siempre enseñarme una buena rutina de belleza en cuanto a desmaquillarse y todo eso. Pero soy bastante perezosa, así que normalmente me suelo ir a la cama sin lavarme la cara, sobre todo si tengo el maquillaje de ojos puesto. Duermo hasta el día siguiente sin preocuparme. A veces incluso se ve mejor al día siguiente. Depende de lo bien que se haya conservado durante la noche", reveló a la agencia de noticias BANG Showbiz.

La artista -que acaba de lanzar una línea de medias para la marca Pretty Polly, que saldrá a la venta la próxima primavera- ha querido dejar claro que su esbelta figura se debe a sus buenos genes, sobre todo a los que heredó de su padre y de su abuela Sybil.

"He heredado la altura de mi padre, que mide 1,95 metros, y tengo las piernas de mi abuela, por lo que en realidad todo es gracias al factor Sybil, que es de donde proceden todos mis atributos", añadió.

Es por ello que la artista -madre de Sonny (10), Ray (5) y Kit (2) fruto de su matrimonio con Richard Jones, el bajista de la banda The Feeling- no se considera ninguna "esclava del gimnasio", si bien le gusta mantenerse en forma, lo que le permite lidiar con los pequeños y dar lo mejor de sí misma sobre el escenario.

"No soy ninguna esclava del gimnasio ni nada parecido. Me gusta estar en forma, no necesariamente para mantener el peso bajo control, pero me gusta sentirme capaz y fuerte. Me ayuda no solo a correr detrás de mis hijos, que tengo tres, sino también a la hora de subirme al escenario, ya que corro de un lado a otro y salto sin parar, y a nadie le gusta quedarse sin aliento".