¿Son pareja Evan Rachel Wood y Katherine Moennig?

Desde que se separase del actor Jamie Bell el pasado mes de mayo, la actriz Evan Rachel Wood se ha dedicado a cultivar nuevas amistades, como la que mantiene con Katherine Moennig, con quien acudió este fin de semana al evento Gala in the Garden, organizado por el museo Hammer de Los Ángeles, donde ambas exhibieron una actitud muy cariñosa.

"Evan Rachel Wood llegó con Kate Moennig. Iban cogidas de la mano y parecía que fueran pareja", señaló un informante a la sección Page Six del diario New York Post.

Publicidad

Además, la fuente también reveló que ambas artistas se sentaron en una mesa alejada del resto y que "no se separaron en toda la noche".

Evan, quien tiene un hijo de 14 meses con Jamie Bell y estuvo comprometida con el cantante Marilyn Manson, se puso "muy nerviosa" la primera vez que vio a Katherine, algo que no dudó en compartir con sus fans hace unos meses en Twitter.

"Acabo de ver a Kate Moennig en un mercado de antigüedades. Me he puesto muy nerviosa y me he ido corriendo", escribió Evan.

Su comentario no pasó desapercibido a Katherine, que se apresuró a responder. "Deberías haberme dicho hola".

Publicidad

Pero la cadena de mensajes no terminó ahí porque varios días después Evan dio un paso más y confesó en la red social que su colega de profesión formaba parte de sus sueños.

"He tenido un sueño, Kate Moennig y yo estábamos atrapadas en un taxi juntas durante varias horas durante el desfile del orgullo gay en Nueva York, aunque solamente nos quedamos dormidas", compartió.

Publicidad

Evan Rachel Wood ya hizo público en el pasado que era bisexual.

Es una gran parte de la persona que soy, y siempre ha sido así, desde que tengo memoria. No podría decir que soy una cosa u otra porque sinceramente me he enamorado tanto de hombres como de mujeres. No sé qué etiqueta tenéis para eso, pero así es como soy", explicaba a la revista Marie Claire.