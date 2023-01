¿Son los famosos responsables de los productos que promocionan?

Incluso, las redes sociales de muchos de ellos parecen es páginas totalmente publicitarias de cuanta empresa los contrate.

El gran problema aparece cuando dicho producto no funciona como lo asegura el famoso. Por ejemplo, sucede con productos que prometen que quien lo use 'milagrosamente' perderá peso u otros que aseguran que rejuvenecerán a las personas.

¿Son o no responsables los artistas que promocionan estos productos que no funcionan? ¿Se fija o no el famoso en si el producto que va a promocionar funciona?