Sofía Vergara ya tiene diseñadora para su vestido de novia

La estrella colombiana no ha necesitado desmentir directamente las informaciones que apuntaban a su falsa separación de Nick Loeb --con quien está prometida desde el año pasado-- ya que ha logrado desterrar todas esas habladurías asegurando categóricamente que tiene muy claro quién será la encargada de confeccionar su esperado vestido de novia: la prestigiosa diseñadora Vera Wang. Aunque todavía se resiste a fijar la fecha del que será su segundo enlace, lo que tiene muy claro Sofía Vergara es que no hay diseños que se ajusten mejor a su espectacular figura que aquellos que la estadounidense concibe en exclusiva para ella.

"Todavía no sé cuándo me voy a casar, pero el día en que eso ocurra tengo que ir vestida de Vera Wang. Sus diseños son sin duda mis preferidos y los únicos que se acomodan a mi anatomía como un guante. Vera [Wang] conoce mi cuerpo muy bien y es capaz de realzar mi figura con propuestas que son tan modernas como elegantes. Ya me he casado antes, así que para esta ocasión no quiero parecer demasiado tradicional o excesivamente provocativa", explicó la extrovertida Sofía a la revista People.

Al revelar que no quiere una segunda ceremonia tan formal como la primera, la estrella televisiva básicamente trata de justificar el pronunciado escote que lucirá ante todos los invitados, un elemento que siempre ha jugado un papel clave en los estilismos que despliega en público y del que Sofía sabe que debe presumir mientras el tiempo se lo permita.

"Por supuesto que voy a exhibir mi busto el día de mi boda, al igual que hago en todo tipo de apariciones públicas. Ya que lo tengo, ¿por qué no voy a lucirlo con orgullo? Quién sabe cuánto más voy a poder aprovecharme de la figura que tengo, así que pienso desplegar mi escote hasta que la edad y la naturaleza me lo permitan", bromeó la intérprete al mismo medio.

A pesar del ruido mediático que ha rodeado últimamente su estable relación con el empresario estadounidense, con quien se vio obligada a escenificar en la pasada gala de los Emmy --donde precisamente lució un espectacular vestido de Vera Wang-- la normalidad y el cariño que ambos se profesan, las dudas sobre su vínculo sentimental no forzarán a la colombiana a acelerar los preparativos del esperado enlace que, como ella misma aseguró, tendrá lugar el año que viene.

Pese a que sus planes iniciales consistían en convertirse en marido y mujer durante la primavera de este año, sus respectivos compromisos profesionales y su deseo de planificar minuciosamente la ceremonia han obligado a la pareja a posponer el evento hasta bien entrado 2014.

"Elegir el vestido va a ser lo más fácil cuando nos pongamos a preparar la boda, ya que tengo en mente una idea clara del tipo de diseño que quiero. Lo más difícil de todo viene después, ya que cada aspecto de la ceremonia nos va a llevar mucho tiempo. Por eso hemos decidido tomarnos las cosas con calma y disfrutar de todo el proceso", explicó la diva de la televisión.

Por: Bang Showbiz