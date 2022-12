Sofía Vergara tiene cautivado al soltero más deseado del mundo

El atractivo Joe Manganiello no solo se ha destacado últimamente por su participación en la popular serie 'True Blood', sino también por haber sido nombrado recientemente el soltero más sexy del mundo en una encuesta de la revista People. Sin embargo, el carismático intérprete ha dejado claro que no está dispuesto a permanecer mucho más tiempo en la soltería, ya que no deja de buscar a una hipotética mujer de sus sueños que, como él mismo confiesa, debería tener características similares a la exuberante Sofía Vergara.

"Sofía Vergara es sin duda el tipo de mujer que sería ideal para mí, me encantan sus curvas, su trasero y todo ese halo de feminidad latina que la hace tan especial. Creo que es perfecta y no veo que tenga ningún defecto visible: tiene un rostro precioso, un pelo muy cuidado y además ese carácter festivo que tanto me gusta en una chica", aseguró el artista en conversación con la revista People.

La estrella televisiva parece ser consciente también de que Sofía es una mujer clásica y muy romántica que requiere un trato exquisito por parte de cualquiera de sus pretendientes, lo que explica que Manganiello no dude en promocionar su candidatura dando rienda suelta a su lado más encantador y, ante todo, demostrando que siempre es un caballero a la hora de interactuar con el sexo opuesto.

"Si estoy soltero a estas alturas es porque no he logrado encontrar a una mujer que sea capaz de lidiar con el estilo de vida tan caótico que llevo. Pero tengo muy claro que la sensación de despertarte al lado de la misma persona todos los días debe de ser lo mejor que puede ofrecerte este mundo. Soy un hombre muy atento y cariñoso con las chicas que me tienen enamorado, y sé que algún día podré compartir mi vida con una mujer a la que pueda dar todo mi cariño", aseveró en la misma entrevista.

Ahora que la diva colombiana vuelve a estar soltera tras protagonizar una sorprendente separación del empresario Nick Loeb, el artista estadounidense podría tener una oportunidad única para seducirla y arrebatarle el corazón, pero la verdad es que Manganiello debería darse prisa si se confirma que su exprometido está haciendo todo lo posible por recuperarla.

"Nick acudió a Nueva Orleans [donde la artista rueda estos días una comedia junto a Reese Witherspoon] con las ideas muy claras, quiere recuperar a Sofía y está dispuesto a hacer todo lo necesario para que vuelva a su lado. Sin embargo, la realidad es que ya no están juntos y parece muy difícil que Sofía vaya a cambiar de opinión", apuntaba una fuente al diario The New York Post.