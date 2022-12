Sofía Vergara sigue entusiasmada con la idea de ser madre por segunda vez

Una de las grandes incógnitas que ha dejado la reciente separación de Sofía Vergara y Nick Loeb tiene mucho que ver con los planes que ambos habían concebido para formar su propia familia, un proyecto de futuro que podría haberse desvanecido por completo de sus agendas si no fuera por las ganas que tiene la actriz colombiana de dar un hermano a su hijo Manolo. Tanto es así, que la estrella televisiva seguirá adelante con la idea en solitario y, de hecho, está dispuesta a acelerar el proceso para poder repetir experiencia maternal cuanto antes.

"A Sofía no le importa si tiene que afrontar este nuevo desafío sola o con el apoyo de una futura pareja, y en ningún momento se ha planteado echar a perder los óvulos que tiene congelados desde el año pasado [cuando anunció que se planteaba recurrir a una madre de alquiler]. Cuando tuvo a Manolo, Sofía era una chica asustada e ingenua que no sabía realmente lo que estaba haciendo, pero ahora es una persona madura y responsable, con los recursos necesarios para sacar el máximo partido a esta experiencia", aseguró al portal Radar Online un miembro de su círculo cercano.

Aunque la propia intérprete reconocía el año pasado que se tomaría su tiempo antes de decidir si quería embarcarse de nuevo en la emocionante aventura de la maternidad, en los últimos meses ha dejado entrever que sus 41 años de vida ya no le ofrecen la oportunidad de seguir dándole vueltas a la propuesta durante mucho más tiempo. Por esta razón, no resultaría del todo extraño que ahora que ha vuelto a la soltería la diva latina sorprendiera al mundo al anunciar que espera su segundo retoño.

"Creo que he tomado la decisión correcta [la de congelar sus óvulos] y con el tiempo suficiente para poder planearlo todo con cierta tranquilidad. La verdad es que todavía no sé si volveré a ser madre o no, pero no voy a mentir y a decir que no me hace ilusión pensar en que todavía puedo tener otro hijo. Sé que no puedo esperar mucho más si al final me animo a afrontar este reto. Ya veremos qué ocurre", explicaba Sofía a la presentadora Ellen DeGeneres en una entrevista reciente.

La prolífica carrera interpretativa de la artista colombiana no es el único obstáculo que podría demorar la llegada de un nuevo bebé a su vida, sino también el esfuerzo adicional que le ha supuesto tener que desmentir los numerosos rumores que siguen girando en torno a su ruptura con Nick Loeb, comentarios que apuntan tanto al supuesto carácter "egocéntrico" de la intérprete como a la posibilidad de que el empresario estadounidense haya estado intentando aprovecharse del patrimonio de Sofía para su propio beneficio.

CON BANG SHOWBIZ