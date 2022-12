Sofía Vergara quiere explorar el género del drama

Aunque ha sido su vena más cómica la que le ha ayudado a saltar a la fama con la serie 'Modern Family', Sofía Vergara no está dispuesta a encasillarse en el papel de latina exuberante y escandalosa ya que quiere demostrar al mundo entero que su talento interpretativo da para mucho más, por lo que ya habría comenzado a barajar distintas ofertas para dar vida a un personaje completamente alejado de su registro habitual, preferentemente "una drogadicta o una psicópata asesina".

"Es cierto que sigo con la comedia, pero por supuesto que me atrevo a hacer cualquier otra cosa. Si se presenta la oportunidad, me encantaría hacer también un rol más dramático, como de loca o de drogadicta. O aún mejor, hacer algo lleno de suspense donde yo sea una psicópata asesina", declaró al periódico colombiano El Heraldo.

La intención de la intérprete de dar un giro a su carrera para orientarla hacia trabajos con mayor carga dramática no implica que se arrepienta de la imagen de mujer sexy y segura de sí misma que ha proyectado hasta ahora en la meca del cine. De hecho, Sofía no dudó en arremeter duramente contra las "ridículas" críticas que generó su aparición sobre el escenario de los premios Emmy subida en una plataforma giratoria para entretener al público mientras el presidente de la academia Bruce Rosenblum leía su discurso anual, ya que desde su punto de vista no se trataba en absoluto de una actuación cargada de sexismo, sino la prueba de que las mujeres atractivas también son capaces de burlarse de sí mismas y de su aspecto físico.

"Creo que representa absolutamente todo lo contrario. Significa más bien que una puede ser sexy y divertida, y hasta reírse de sí misma", aseguraba Sofía tras bajarse del escenario a los reporteros que la esperaban entre bambalinas.

Por: Bang Showbiz