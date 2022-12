Sofía Vergara no sale de casa sin maquillaje

A la actriz Sofía Vergara (43), prometida del actor Joe Manganiello, no le resulta un gran esfuerzo maquillarse a diario, ya que considera que es parte de su cultura seguir una estricta rutina de belleza.

"Una parte de ser latina consiste en arreglarnos. Por ejemplo, no me gusta salir de casa sin pintarme los labios, ponerme colorete y máscara de pestañas. Para mí, maquillarme es como lavarme los dientes, no es un gran esfuerzo", señala la intérprete en la revista Closer.

Publicidad

Además, a pesar de ser una de las mujeres más deseadas de Hollywood, la actriz de 'Modern Family' reconoce que se cuida más conforme van pasando los años.

"Mi rutina de belleza ha cambiado desde que cumplí los 40. Ahora uso loción solar siempre que salgo de casa. Desearía haber hecho esto religiosamente cuando era joven porque prevenir es siempre mejor que curar. Una vez que tienes el cuello flácido, ya no hay vuelta atrás. También intento controlar mi dieta. Hace un año empecé a hacerme zumos con vegetales como una opción de comida saludable. Pero tengo un gran problema con los postres y las tartas", bromea la intérprete.

Pero como ella misma reconoce, el precio para conseguir un cuerpo como el suyo es muy alto, sobre todo porque odia entrenar y lo acaba haciendo por obligación.

"Con la edad tienes que trabajar para mantener las cosas en su posición inicial, por eso tengo que entrenar. No me gusta, pero ya se ha convertido en parte de mi vida. Entreno por mi trabajo y porque tengo que caber en esos pequeños vestidos que uso en la alfombra roja", añade Sofía.