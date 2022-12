Sofía Vergara no quiere que su hijo Manolo se haga mayor

Ni siquiera su floreciente relación con el actor Joe Manganiello ha conseguido que Sofía Vergara afloje el estrecho vínculo que mantiene con su hijo Manolo (22), el hombre más importante de su vida.

Sin embargo, la actriz también es capaz de reírse de su propio instinto maternal, algo sobreprotector en ocasiones, parodiando uno de los vídeos más famosos de la plataforma YouTube en el que una niña llora desconsoladamente ante la idea de que su hermano pequeño deje de ser un bebé.

Publicidad

"No quiero que se haga mayor, ahora es tan mono... Me encanta su adorable sonrisa. ¡No quiero que crezca!", exclama Sofía entre lágrimas en un vídeo que ha publicado en sus redes sociales, y en el que hace gala de la impresionante vena cómica que le ha ayudado a triunfar con la serie 'Modern Family'.

Pero el carácter apasionado de Sofía no afecta únicamente a su faceta como madre, sino que parece extenderse también a su relación de pareja con Joe Manganiello, con quien ya no intenta disimular el bonito noviazgo que comparten, tal como demostraron la semana pasada durante el concierto de Justin Timberlake en Los Ángeles.

"Joe y Sofía parecían estar colados el uno por el otro. Sofía no paraba de murmurarle cosas al oído entre risitas. En un momento dado, le pasó el brazo alrededor de la cintura y Joe se puso a besarle el cuello. No pararon de besarse y abrazarse en toda la noche. No podían quitarse las manos de encima", aseguraba al portal E! News un testigo presencial.