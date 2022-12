Sofía Vergara no descarta recurrir a la cirugía plástica

Pese a que se le considera una de las mujeres más atractivas de la industria cinematográfica, la actriz Sofía Vergara es consciente de que el paso del tiempo comenzará a causar estragos en su belleza en breve, por lo que no descarta recurrir a la cirugía estética para realizar unos pequeños "retoques" tras ingresar en el temido club de la cincuentena.

"¿Por qué no? Quiero decir, jamás lo haría ahora mismo. Pero quizás me retoque las bolsas de debajo de los ojos cuando tenga 50 años. Ya veremos qué es lo que necesito, pero desde luego, no me cierro en absoluto ante la idea", confesó a la revista estadounidense Redbook.

Pero ni siquiera las preocupaciones por un envejecimiento que, no cabe duda aún tardará mucho en afectar a su atractivo, consiguen ensombrecer el bonito momento que Sofía vive a nivel personal, gracias a la ilusionante relación que mantiene con el actor Joe Manganiello. Sin embargo, la intérprete tiene muy claro de que todavía no es momento para comenzar a realizar planes de futuro con su nueva pareja, prefiriendo afrontar su bonito romance paso a paso.

"Estoy pasándomelo genial. Es un momento muy especial en mi vida, y estoy intentando no pensar mucho en el futuro. Todo esto es muy nuevo, así que iremos viendo qué pasa", confesaba hace unos días a Extra.

Así que, pese a las especulaciones que apuntaban a que Sofía habría decidido descongelar sus óvulos para comenzar una familia con el musculoso intérprete, parece que aún habrá que esperar un tiempo para confirmar si unos hipotéticos retoños de la estrella y Joe heredarían el arrollador atractivo de sus progenitores, una cuestión que la pareja ya se habría comenzado a plantear.

"Los dos han comenzado a comentar lo guapísimo que sería su bebé, teniéndolos a ellos como padres. Y aunque están yendo muy rápido con la relación, casi a la velocidad de la luz, nunca se había visto a Sofía tan feliz", aseguraba recientemente una fuente a la revista Life&Style.