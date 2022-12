Sofía Vergara niega matrimonio secreto con Joe Manganiello

La actriz Sofía Vergara ha querido atajar los rumores sobre su supuesta boda secreta con su prometido Joe Manganiello asegurando que aún le queda "mucho tiempo" para organizar los preparativos de su gran día.

Publicidad

"Reese me ha estado dando algunos consejos sobre cómo organizarme, aunque todavía queda mucho tiempo. Así que todavía no estamos concentrándonos en los detalles. Creo que no voy a tener problemas porque lo veo como otro proyecto más, es mi segunda boda... Era muy joven cuando me casé por primera vez", confesó la colombiana a Access Hollywood.

El propio Joe fue el responsable de hacer saltar las alarmas en torno a la posibilidad de que él y Sofía hubiesen decidido contraer matrimonio antes de lo previsto el pasado martes a su paso por el festival Cinemacon celebrado en Las Vegas.

"Puede que ya lo hayamos hecho. Puede que ya estemos casados", aseguraba misteriosamente el actor a E! News ante la pregunta de si se sentía nervioso por su próxima boda.

De cara a su segundo enlace, Sofía -que se casó con el padre de su hijo Manolo, Joe González, con apenas 18 años- no ha sido capaz de mantenerse fiel a los planes de organizar una ceremonia íntima.

Publicidad

"Va a ser algo grande. Al principio teníamos solo 20 nombres en la lista de invitados, pero ahora ocupa páginas y páginas", revelaba la actriz a Us Weekly.

Por: Bang Showbiz