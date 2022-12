Sofía Vergara: '¿Me nominaron a los Razzie? No lo sabía'

Tras recibir una sorprendente nominación a la peor actriz de reparto por la organización de los premios Razzie -los conocidos como anti Óscar-, la actriz Sofía Vergara ha demostrado que se toma con filosofía las reacciones contradictorias que genera entre la crítica cinematográfica, hasta el punto de aceptar con naturalidad la negativa acogida que ha tenido su interpretación en la denostada película 'Machete Kills' (Robert Rodriguez, 2013).





"¿En dónde nos nominaron? Yo no sabía nada de esto", aseguró la estrella televisiva a la revista People En Español, admitiendo que la desafortunada noticia no había llegado todavía a sus oídos. "Me imagino que todo el mundo tiene derecho a opinar. Y si algo no les gusta, pues no les gusta, ¿qué le vamos a hacer? Uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo", explicó Sofía tras conocer la mancha en su historial que, en el caso hipotético de recibirlo, supondría un premio Razzie en su exitosa carrera.

Aunque las críticas a su trabajo en la gran pantalla no parecen afectar su buen estado de ánimo, la protagonista de 'Modern Family' -la serie que este domingo podría darle su primer Globo de Oro- ofreció toda una exhibición de su temperamental carácter durante su aparición en el programa del veterano humorista Jimmy Kimmel, ya que no dudó en propinar un cariñoso pero contundente tortazo al presentador cuando este leyó en voz alta una de las bromas que, en las redes sociales, se han vertido últimamente contra Sofía.

"Sofía, ¿han descubierto ya que tienes pene?", reza el comentario que desencadenó la furia (teatralizada) de la simpática artista colombiana.

Publicidad

Antes de tener que enfrentarse a la decisión del jurado que entrega los premios Razzie, así como a los comentarios que aparecen en la esfera virtual, Sofía Vergara vivirá un momento histórico este domingo si logra hacerse con su primer Globo de Oro tras tres intentos infructuosos. Sin embargo, por el momento la barranquillera solo está preocupada por encontrar el vestido más apropiado para la ceremonia.

"Ya me estoy preparando para los Globos de Oro. Me siento como si estuviera en el cielo ahora mismo", escribió Sofía en su perfil de Twitter tras adjuntar una foto de los preparativos.

Por: Bang Showbiz