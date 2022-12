Sofía Vergara, la actriz mejor pagada de la televisión en Estados Unidos

Con 41 años, Sofía Vergara se cuelga la medalla de oro en este ránking, sus ganancias y su sueldo han aumentado en el último año posicionándola por encima de estrellas como Kaley Cuoco y Mariska Hargitary.

En el segundo lugar de esta edición y con una gran diferencia, le sigue la protagonista de "The Big Bang Theory", con once millones de dólares.

El ránking de Forbes continúa con otras estrellas, cada una con unos ingresos de 10 millones de dólares: Tina Fey, Bethenny Frankel, Melissa McCarthy, Ellen Pompeo y las hermanas Kardashian.

En el puesto once y doce aparecen dos de las protagonistas de "How I met your mother", Cobie Smulders y Alyson Hannigan, con nueve y ocho millones de dólares respectivamente, por delante de Amy Poehler y Julianna Margulies, con siete millones.

Otras tres actrices comparten el puesto quince, Lena Dunham, Zooey Deschanel y Courteney Cox, con seis millones, por delante de Whitney Cummings, con 5 millones, Mindy Kaling, con 4 millones, y Kerry Washington, con 3 millones.

Sofía Vergara fue nominada el pasado mes de julio a los premios Emmy como mejor actriz secundaria por su personaje en "Modern Family" pero por cuarta vez, no ganó. Pese a que el codiciado galardón aun no llega a sus manos, la barranquillera dobla en ganancias a las grandes estrellas de la televisión norteamericana.