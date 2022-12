Sofía Vergara deja que su hijo cocine para ella

La afición de la estrella televisiva por los platos más tradicionales de la gastronomía colombiana no implica que a la actriz le encante pasar el día entre fogones, ya que para esos menesteres Sofía Vergara cuenta con la inestimable ayuda de su hijo Manolo González (21 años) y con los deliciosos platos que el joven prepara para ella siempre que tiene oportunidad.

"La verdad es que yo no suelo cocinar, pero no porque odie estar rodeada de comida. Todo lo contrario, lo que ocurre es que mi hijo Manolo es un apasionado de la cocina y le encanta desarrollar sus propias recetas para toda la familia. Sus platos me encantan", reveló la actriz colombiana al canal de noticias E! Online a su paso por el Festival de Cine de Tribeca (Nueva York).

La presencia de la exuberante intérprete en el certamen cinematográfico se explica por la necesidad de promocionar su última película, 'Chef', en la que comparte protagonismo con los actores John Leguizamo y John Favreau. Y para ejemplificar por qué el universo gastronómico se erige como el centro neurálgico de una trama llena de amores y situaciones desternillantes, la sonriente Sofía deja claro que es precisamente en la mesa del comedor donde se ha venido forjando la estrecha relación que mantiene con su único hijo.

"Desde luego, la buena sintonía que tenemos Manolo y yo se debe en parte a que los dos somos unos enamorados de la comida. Siempre que podemos quedamos para vernos a la hora del almuerzo o de la cena, porque es en esos momentos cuando podemos hablar largo y tendido de nuestras cosas", aseveró la artista.

Sofía Vergara siempre aprovecha sus apariciones públicas para insistir en que su envidiada silueta no es el resultado de exigentes dietas ni de intensas rutinas de ejercicio, aunque en los últimos tiempos su evidente pérdida de peso ha generado cierta preocupación entre los miles de seguidores que acumula en las redes sociales. Por esta razón, la diva sudamericana ha tenido que volver a salir al paso de los comentarios describiendo con detalle algunos de sus hábitos para mantener la figura sin necesidad de hacer grandes sacrificios.

"No voy a negar que los buenos genes que he heredado tienen algo que ver con mi apariencia física, ya que nunca he tenido que renunciar a comer todo lo que me gusta. Cuando me apetece, me pido una hamburguesa con queso y la saboreo hasta que ya no puedo más, pero también es cierto que trato de no propasarme a la hora de darme a los caprichos. Lo importante para mantenerse bien es hacer ejercicio regularmente y comer de todo pero en su justa medida", revelaba a la revista High Fashion Magazine.