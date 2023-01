Sofía Vergara da clases a sus compañeras de cómo explotar sus curvas

La colombiana Sofía Vergara se ha convertido en la mejor asesora de moda para su joven amiga y compañera de reparto en la serie 'Modern Family' Ariel Winter, a quien está ayudando a aprovechar todo su potencial después de someterse a una operación de reducción de pecho.

"Es increíble, la manera en la que se viste es maravillosa. Sabe muy bien cómo vestir acorde a su cuerpo y realmente es maravillosa. Me da muchos consejos muy útiles y antes de que me hiciera la reducción hablábamos sobre dónde podía comprarme mis trajes de baño y qué podía hacer al respecto... Así que es maravillosa y me apoya mucho", explicó Ariel, de 17 años, a Entertainment Tonight.

Aunque Sofía no se ha animado a pasar por quirófano para reducir sus atributos como sí ha hecho Ariel, reconoce que encontrar prendas adecuadas para ella puede resultar toda una "pesadilla".

"Mis pechos son enormes. Comprarme sujetadores ha sido siempre una pesadilla. Lo que solía hacer cuando me mudé a Los Ángeles era buscar lugares como Frederick's of Hollywood que hacen sujetadores para... no me sale la palabra, ya sabes, bailarinas. Chicas delgadas con pechos gigantescos", explicaba la actriz a la revista Vanity Fair.

De hecho, Sofía no descarta en absoluto la posibilidad de seguir el ejemplo de Ariel dentro de unos años para evitar sentirse incómoda.

"Eventualmente voy a tener que hacerlo, algo habrá que hacer, sí. Va a ser muy difícil andar por ahí con los pechos golpeándome las rodillas", afirmaba entre risas en el programa 'Watch What Happens Live'.

Bang Showbiz.