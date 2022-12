Sofía Vergara celebra con una tarta su estrella en el Paseo de la Fama

La polifacética Sofía Vergara no podría estar más satisfecha con las satisfacciones que le está brindando su prolífica carrera profesional en Estados Unidos, ya que además de encontrarse rodando una nueva comedia con la oscarizada Reese Witherspoon, 'Don't Mess With Texas', acaba de recibir la grata noticia de que el Paseo de la Fama de Hollywood contará desde ahora con una nueva estrella asociada a su exótico nombre.

Aunque sus compromisos profesionales le han impedido festejar tan importante logro como le hubiera gustado, al menos la protagonista de 'Modern Family' ha tenido la oportunidad de dar rienda suelta a su pasión por los dulces con un pretexto más que justificado, lo que explica su entusiasmo a la hora de compartir con sus seguidores de Twitter la suculenta tarta de chocolate que recibió en su camerino recientemente.

"Muchísimas gracias por esta tarta, ahora sí que puedo decir que estoy teniendo un gran día", escribió en su cuenta de la red social junto a una fotografía en la que admira boquiabierta la elaborada creación pastelera. Esta no fue la única ocasión en la que Sofía pudo dejarse llevar por su espíritu glotón, ya que acto seguido dejó bien claro que también siente predilección por las rosquillas y los pastelitos de ron. "¡Adicta a los dulces! Me he pasado todo el día en el gimnasio, me merezco una recompensa", apuntó a continuación.

A pesar del contraste existente entre su exitosa trayectoria laboral y el desengaño amoroso sufrido tras su separación de Nick Loeb, la diva colombiana no ha dado muestras -al menos en público- de estar atravesando un duro bache emocional, y quizá en esto tiene mucho que ver la triunfal participación de la selección colombiana en el Mundial de Brasil. Tanto es así, que Sofía ha exhibido estos días su lado más extrovertido precisamente cuando su adorado país natal hacía gala de su talento futbolístico ante los ojos de todo el mundo.

"Vamos Colombia, seguid así. ¡Ya hemos metido dos goles! Mis papasitos bellos están preparados para bailar otra vez", escribía con una emoción que acabó contagiando a los miles de compatriotas que la siguen en la esfera virtual.

Mientras espera con paciencia la llegada del año 2015, cuando tendrá lugar el acto en el que se instalará su estrella en los alrededores del Teatro Chino de Los Ángeles, la simpática Sofía Vergara también aprovecha los escasos ratos libres de los que disfruta para recordar a sus fans que su primera fragancia, Sofía, ya está disponible para todos aquellos que quieran sumergirse en su esencia aunque se encuentren a kilómetros de distancia de ella.