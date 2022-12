Snoop Dogg: "Caitlyn Jenner es un producto de la ciencia que no debería ser noticia"

El rapero Snoop Dogg ha calificado a Caitlyn Jenner, anteriormente conocido como Bruce Jenner, de "producto de la ciencia" y no cree que su experiencia de cambio de sexo deba ser noticia, cuando labores sociales de mucha mayor importancia, como la de su amigo Akon no son cubiertas por la prensa.

"¡Miren a Akon! Está a punto de proveer de energía solar a 600 millones de africanos. Me fastidia que esto no sea noticia pero que sí lo sea ese producto de la ciencia de Bruce Jenner", escribió en una foto que el artista subió a Instagram.

"Última hora. Entra en ggn (el podcast seriado de Snoop Dogg y aka Nemo Hoes) para noticias de verdad", titulaba la foto el cantante.

Y Snoop no ha sido el único en criticar la expectación creada ante el cambio de sexo de Bruce Jenner, el hijo de Tom Cruise, ha cuestionado la decisión de que Caitlyn vaya a ser galardonada el próximo julio con el premio al valor Arthur Ashe en los ESPY.

"¿De verdad? Le van a dar el premio AA por su valor? Asthon va a venir y a gritar PUNK'D [en referencia al programa de bromas de Ashton Kutcher]. Y no me malinterpreten. Hagan lo que quieran y no dejen que nadie los pare, pero todo el mundo está tomándose esto muy en serio. Hay cosas mucho más importantes de las que se debería hablar. Y mucha gente más importante que realmente merece un premio. Como el hecho de que estamos pescando de más y en 30 años ya no habrá peces. Parece tonto pero el 85% de la proteína del planeta está en el pescado. Esa es una de las miles de cosas que debería ser más importante de lo que es ahora. O ¿qué pasa con el hecho de que nuestro país se está volviendo menos habitable cada día? Sin embargo la población está aumentando a un ritmo alarmante. O el hecho de que ni siquiera podemos llevarnos todos bien en la tierra. Nos peleamos y matamos. Tenemos guerras y pobreza. Esto tiene que cambiar", escribía en Twitter el DJ en una serie de mensajes que posteriormente borró.

Pero a pesar de esto, desde que Caitlyn se mostrara al mundo en la revista Vanity Fair ha recibido innumerables mensajes de apoyo de celebridades como Lady Gaga, Sam Smith, Demi Moore y Susan Sarandon.

Por: Bang Showbiz