Snooki quiere conocer a sus 'diez hermanos y hermanas' biológicos

A la estrella del reality 'Jersey Shore' Snooki -que fue adoptada por una pareja estadounidense de ascendencia italiana cuando aún era un bebé- le gustaría poder conocer algún día a sus hermanos biológicos en Chile, el país donde nació.

"He averiguado que tengo como diez hermanos y hermanas. Supongo que [mis padres biológicos] no podían mantenerme o algo así. Tengo otros hermanos y hermanas. No les conozco todavía. Son de Chile, de Santiago; de ahí es de donde vengo. No les conozco todavía... Pero desde luego estoy abierta a la idea de ir allí y conocerles", confesó en el programa de Khloé Kardashian, 'Kocktails with Khloé'.

Publicidad

Convertirse en madre de Lorenzo (3) y Giovanna (1) ayudó a Snooki -cuyo verdadero nombre es Nicole Polizzi- a comprender lo duro que debió resultar para sus padres biológicos renunciar a criarla.

"Puedo imaginármelo. Tienes muchos hijos y de repente tienes otro. No puedes mantener a tu próximo hijo al que quieres y adoras, así que decides dárselo a alguien que sí pueda mantenerle. Sí, puedo comprenderlo. Pero al mismo tiempo, cuando quieres averiguar de dónde eres como me pasó a mí, porque me adoptaron, se convierte en un tema complicado".