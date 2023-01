Simon Cowell sustituirá a Howard Stern en 'America's Got Talent'

El productor musical Simon Cowell ha aceptado sustituir en el jurado de 'America's Got Talent' a Howard Stern, quien dejó el espacio de búsqueda de talentos en septiembre.

"La buena noticia es que America's Got Talent vuelve el año que viene y lo que es aún mejor es que ¡yo también!", escribió Cowell en Twitter.

Publicidad

El británico ha reconocido que ya antes la cadena que emite el formato le había propuesto ser juez pero sus distintos compromisos profesionales se lo habían impedido.

"Venimos hablándolo desde hace unos años la NBC y yo. Y este año... todo encajó. Así que ha sido perfecto", explicó a Us Weekly.

Cowell ha prometido encontrar verdaderos talentos cuando el programa regrese a la parrilla en 2016, aunque no tendrá reparo en decir lo que piensa si ve alguna actuación que no le guste.

"No voy a mentir a la gente cuando vea que no tienen nada que hacer, ¡no puedo hacer eso! Pero no, no voy a ser maleducado por el simple hecho de serlo. Eso sería ridículo", añadió.

Publicidad

Howie Mandel, Heidi Klum y Mel B se espera que acompañen a Cowell en el panel del jurado, aunque aún falta confirmación oficial.

Por: Bang Showbiz

Publicidad