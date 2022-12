Simon Cowell 'casi se tira por un precipicio' al enterarse de la marcha de Zayn Malik de One Direction

La drástica decisión de Zayn Malik de salir de One Direction dejó tan sorprendidos a sus fans como al propio creador del grupo, Simon Cowell. El productor musical intentó persuadir al cantante para que no abandonara la banda, aunque finalmente decidió que lo mejor era dejar que el "estresado" artista siguiera sus instintos y abandonara.

"Casi me tiro por un precipicio. Intenté decirle [a Zayn] que debería quedarse con los chicos un poco más. Pero algo dentro de él le decía que ya había aguantado demasiado. También nos vimos en persona, pero una vez que alguien ya se ha hecho a la idea de algo, va a hacerlo sí o sí. Al mismo tiempo no quise presionarle mucho porque tiene 22 años y pude ver que estaba un poco estresado y que necesitaba un descanso", explicó Cowell durante su paso por el programa 'The Late Late Show with James Corden'.

Tras el shock que supuso la salida de Zayn del grupo, Cowell quiso asegurarse de que este acontecimiento no perturbara el bienestar del resto de componentes de la banda: Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson.

"Hice frente a la situación y después me aseguré de que los chicos estaban bien, porque estaban en shock también. Así que tuve que respetar su decisión. Para los chicos fue interesante porque estaban en medio de la gira por aquel entonces. Luego vi las actuaciones de nuevo y estuvieron increíbles. Tengo la sensación de que van a grabar el mejor disco que hayan hecho nunca", concluyó.