Sienna Miller se siente más completa desde que es madre

La actriz Sienna Miller está encantada con su pequeña Marlowe (2) -fruto de su relación con Tom Sturridge- cuyo nacimiento le hizo darse cuenta de las piezas que faltaban en su vida hasta ese momento.

"Estaba impresionada por lo normal que resultó todo. Fue como: 'Ahí está, lo que tanto había echado de menos'. Algo que tan solo los dos percibíamos. La increíble sensación de ser cómplice de un pequeño ser", reveló la intérprete a la revista Vogue.

Sienna y Tom llevan tres años juntos, y desde entonces la actriz está encantada, ya que la suya es una relación sin "drama".

"Tom es una persona con los pies en la tierra, amable e íntegra. Es increíble estar con él. Así es el padre de mi hija. No hay drama [en nuestras vidas]".

A pesar de que su vida en pareja es muy "normal", la actriz no cesa de repetir que su rutina es cualquier cosa menos aburrida.

"Es muy normal, muy tranquila. Vamos al campo. Me gusta cocinar e ir a hacer la compra. Tengo un perro de raza Terranova, que más que un perro parece un oso, y cuando salimos a pasear tira tanto de mí que me hace caer de bruces en el barro. Mi hija me vomita encima. Así es mi vida. Es una vida bastante normal. No quiero sonar aburrida, porque mi vida es completamente loca e ilícita de puertas para adentro".

Tan contenta está la actriz que no duda en afirmar que Tom y ella se animan a hacerlo cada día mejor en lo que a sus carreras se refiere.

"Él me ayuda tanto como le ayudo yo. Nos apoyamos mucho en el proceso creativo. Por el momento, estamos tratando de dar el pelotazo, de lograr algo grande", señaló.