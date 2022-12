Sienna Miller sabe que Keira Knightley será una madre 'perfecta'

La actriz Sienna Miller -madre de la pequeña Marlowe (2), fruto de su relación con Tom Sturridge- tiene claro que no ha de dar ningún consejo a su amiga Keira Knightley, quien se encuentra esperando su primer hijo junto a su marido, James Righton, ya que está convencida de que será una madre "increíble".

"Hemos hablado mucho y sé que será increíble. No necesita ningún consejo. Será perfecta", reveló la intérprete al periódico New York Post.

Sienna recientemente reveló que se sentía "impresionada" por la naturalidad con la que vivió la maternidad.

"Estaba impresionada por lo normal que resultó todo. Fue como: 'Ahí está, lo que tanto había echado de menos'. Algo que tan solo los dos percibíamos. La increíble sensación de ser cómplice de un pequeño ser", revelaba la intérprete a la revista Vogue.

A pesar de que su vida en pareja es muy "normal", la actriz no cesa de repetir que su rutina es cualquier cosa menos aburrida.

"Es muy normal, muy tranquila. Vamos al campo. Me gusta cocinar e ir a hacer la compra. Tengo un perro de raza Terranova, que más que un perro parece un oso y cuando salimos a pasear tira tanto de mí que me hace caer de bruces en el barro. Mi hija me vomita encima. Así es mi vida. Es una vida bastante normal. No quiero sonar aburrida, porque mi vida es completamente loca e ilícita de puertas para adentro", declaró Sienna al mismo medio.