Shia LaBeouf se apunta a clases de interpretación

El actor Shia LaBeouf ha decidido que ya es hora de retomar su educación para continuar formándose en el campo de la interpretación, a pesar de que lleva trabajando de forma regular desde que debutó en el canal Disney Channel con apenas 10 años. Por eso Shia ha decidido apuntarse al Instituto de Artes de California para acudir a clases a finales de este año.

"Ha estado pasando tiempo en el campus", asegura una fuente cercana al intérprete a la revista Us Weekly, mientras que otro amigo apunta: "Cree que esto ayudará a expandir sus capacidades interpretativas".

Aunque en los inicios de su carrera Shia renunció a estudiar en la prestigiosa universidad de Yale para protagonizar la película 'Disturbia', él siempre ha insistido en que eventualmente estudiará Psicología para "ser mejor actor".

"Cuando tenga oportunidad iré a la universidad, pero incluso en Yale me han dicho: 'Ahora es cuando te están saliendo oportunidades, la universidad no tiene mucho sentido en este momento'. Hay algo en eso de estudiar el lenguaje corporal y las emociones no verbales... conozco la respuesta innata. Pero estudiarlo realmente como una ciencia sería muy divertido", aseguraba el actor en 2007.