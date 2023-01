Shawn Mendes y la modelo Hailey Baldwin: ¿la nueva pareja de moda?

Las fiestas posteriores a las entregas de premios han servido en numerosas ocasiones para descubrir posibles nuevos romances o destapar aquellos que las celebridades llevan viviendo de la forma más discreta posible desde hace tiempo. Así sucedió con Sophie Turner y Joe Jonas, a quienes se vio por primera vez en actitud muy cariñosa en la pasada gala de los MTV European Music Awards celebrada en Róterdam (Holanda), y parece que la edición de este año, celebrada en Londres, ha sacado a la luz una nueva pareja: la formada por el cantante Shawn Mendes y la modelo Hailey Baldwin.

El joven intérprete de 19 años, que se convirtió en uno de los grandes triunfadores de la velada, habría sido visto besando con pasión a la maniquí de 20 durante uno de los saraos que se organizaron en la ciudad tras concluir la ceremonia.

"El sitio estaba repleto de estrellas, pero él solo tenía ojos para Hailey. Saltaba a la vista que no se trataba de un rollo de una sola noche. Parecían gustarse de verdad. Se trataba de una celebración muy exclusiva y Shawn y Hailey se lo estaban pasando muy bien y no paraban de besarse", ha asegurado un testigo presencial al periódico The Sun.

Ninguno de los dos jóvenes habría tratado de ser lo más mínimamente discretos, e incluso posaron juntos para una fotografía junto a Rita Ora antes de marcharse a casa -no se sabe si juntos o por separado- cuando la fiesta concluyó alrededor de las seis y media de la mañana.

En el pasado, a la maniquí ya se la había relacionado sentimentalmente con otra estrella de la música, Justin Bieber, aunque los rumores sobre su amistad especial con el intérprete de 'There's Nothing Holdin' Me Back' comenzaron a circular después de que se les viera muy acaramelados en una fiesta de Halloween.

Por su parte, Shawn, que ha enamorado a toda una generación con sus letras románticas, ha asegurado en más de una ocasión que, pese a su estatus de 'sex-symbol', no tiene suerte a la hora de encontrar el amor.

Por: Bang Showbiz