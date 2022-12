Shannon de Lima celebra su 27 cumpleaños siendo oficialmente la única señora de Marc Anthony

La modelo venezolana Shannon de Lima estrena este miércoles sus 27 años con la satisfacción de ser ya oficialmente la única señora de Marc Anthony -con quien contrajo matrimonio el pasado mes de noviembre en la República Dominicana- después de que saliera a la luz la noticia de que Jennifer Lopez por fin ha cambiado legalmente su nombre, desprendiéndose del apellido Muñiz que adoptó tras pasar por el altar en 2004 con el cantante portorriqueño, cuyo verdadero nombre es Marco Antonio Muñiz.

Entre el aluvión de felicitaciones que ha recibido la modelo a través de las redes sociales ha destacado por su ausencia la de Marc, quien sin duda habrá preferido celebrar el cumpleaños de su mujer en la más estricta privacidad ateniéndose a la política de discreción de la que siempre ha hecho gala.

Sin embargo, Shannon sí que ha querido compartir con sus seguidores los momentos más señalados de su recién estrenada vida de casada en los últimos meses.

"¡Te amor mi vida! Marc, felicidades por nuestro primer mes de casado. Que Dios nos siga bendiciendo. ¡No hay nadie como tú!", escribió el pasado diciembre la venezolana en su cuenta de Twitter.

Quien no parece ser tan afortunada en el terreno sentimental como Shannon y Marc es Jennifer Lopez, que recientemente puso punto final a su noviazgo de dos años con el bailarín Casper Smart.

De hecho, la propia cantante relató recientemente con todo detalle la traumática experiencia que resultó su separación de Marc -padre de sus gemelos Max y Emme- que la hizo sentir que iba a "morir".

"Recuerdo estar en el plató, en mi camerino, sintiendo que no podía levantarme por las mañanas. No hay dolor como ese. No hay dolor o fracaso comparable al de un divorcio. Esa esperanza, ese cuento de hadas... la primera vez que ese sueño estalla en pedazos sientes que te vas a morir. Sientes que has fallado. Sientes que no importa cuánto lo hayas intentado, no podías hacer que saliera bien", explica la diva del Bronx en el documental 'Dance Again' sobre su gira mundial de 2012 emitido por la cadena HBO.