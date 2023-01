Shalim Ortiz pensó que iba a morir cuando su avión cayó en picado en pleno vuelo

El actor Shalim Ortiz vivió hace unos días una de las peores experiencias de su vida mientras volaba desde Miami a Bogotá en un avión de la compañía American Airlines, que se precipitó en picado durante varios segundos antes de recuperar el control y continuar el viaje. Después del susto, Shalim quiso agradecer públicamente a las azafatas del vuelo la amabilidad que demostraron mientras intentaban tranquilizarle.

"Mi peor vuelo en 12 años. Estos tres ángeles me permitieron sentarme atrás con ellas. No sé qué hubiera hecho. Una caída de unos 1000 pies. Hoy volvimos a nacer todos", escribió el intérprete junto al vídeo, en el que afirma: "Jackie, Patricia, Alexandra. ¡Gracias a ellas estamos vivos!".

Durante el vuelo Shalim no estaba acompañado ni por su mujer Lesley Ann Machado ni por sus tres hijos -Liam Michel (6) y los gemelos Evan y Nicolás (7 meses). Aunque el actor está encantado con su nuevo papel de padre de familia numerosa, también reconoce que puede llegar a ser abrumador.

"Es intenso, la verdad. Es curioso porque yo soy el hermano mayor de gemelos y les llevo doce años. Cualquiera pensaría que iba a estar ultrapreparado, pero nada que ver. Me agarró por sorpresa, fue como una bofetada. El segundo día le dije a mi mujer: 'No lo vamos a lograr, no vamos a sobrevivir'. Y ella me dijo que no fuera débil, pero al noveno día, que todavía no teníamos niñera, me dijo ella a mí: 'No, no lo vamos a lograr'", revelaba el intérprete en el programa 'Sigue la noche'.