Shakira sueña con que sus hijos cambien el mundo

La corta edad de su hijo Milan (23 meses) o el hecho de que su segundo hijo junto al futbolista Gerard Piqué no haya nacido todavía no ha supuesto un obstáculo para Shakira a la hora de comenzar a hacer planes de futuro para sus pequeños, aunque no precisamente para que sigan sus pasos en la industria discográfica, sino para que se conviertan en "buenas personas" capaces de cambiar el mundo.

"Espero que mi hijo acabe siendo una buena persona, un ciudadano responsable. Y que sienta la necesidad de contribuir a la mejora de este mundo", explicó la colombiana a la revista Caras Portugal.

Con un objetivo tan ambicioso en mente, tanto Shakira como el defensa catalán son conscientes de la importancia de que sus hijos desarrollen una gran confianza en sí mismos y en sus capacidades, para lo que creen que nada puede ser más efectivo que demostrarles a diario un amor incondicional.

"Somos unos padres muy cariñosos y creemos que el amor nunca es suficiente. También somos muy comunicativos, tanto entre nosotros como con Milan. Hablamos con él todos los días, le explicamos las cosas. Con eso, más el amor que le damos, creemos que crecerá sintiéndose valorado y con libertad para expresarse", aseguraba recientemente Shakira a la edición brasileña de la revista Donna.

Desde luego, al pequeño Milan no le faltarán recursos para "expresarse", ya que uno de los pilares de la filosofía educativa de Shakira consiste en enseñar a sus pequeños tantos idiomas como resulte posible.

"Cualquier niño puede aprender idiomas antes de cumplir los 3 años. Nosotros ya hemos expuesto a Milan al español, al catalán, al inglés, al francés, al alemán, al ruso y al chino. Los bebés tienen una sed innata de conocimiento y se divierten aprendiendo, hacerlo divertido enfocándose en jugar con ello es una manera más de estrechar vínculos. Los niños comprenden más de lo que pensamos. Nunca es demasiado pronto para empezar a enseñarles y a exponerles a libros, incluso de recién nacidos", explicaba la cantante en su cuenta de Twitter durante un encuentro con sus fans como parte de su proyecto 'Invest in Us' en colaboración con la Casa Blanca.