Shakira: "Sé si una canción es un éxito cuando la bailo"

"Cuando estoy en el estudio y estoy produciendo un tema , no solo a través de los oídos es como veo si hay un problema con el ritmo, es a través del cuerpo como lo decido. Es una forma que me sirve para determinar si una canción está funcionando o no. Tengo una atracción muy física con la música", reveló la artista al programa de televisión 'Primer Impacto', de la cadena Univisión.

De hecho, el exuberante movimiento de sus caderas y la danza ha sido una de las dotes artísticas que más ha explotado Shakira desde su salto al estrellato, lo que también le ha ayudado a ser una de las artistas latinas con mayor repercusión internacional.

"La danza, el baile, para mí ha sido una forma para conectar con mi propia música . Es un vehículo a través del cual expreso mis emociones y, después de todo, también es una forma de expresión artística", añadió al mismo medio.

La intérprete también se ha inspirado en el gran momento personal que atraviesa junto al futbolista Gerard Piqué y su hijo Milan para escribir las canciones de su nuevo álbum, 'Shakira', un trabajo cargado de romanticismo que ha dedicado al atractivo deportista.

" Este álbum es un compendio de canciones que revela mis gustos musicales y el momento en el que está mi cabeza. Pero la mayoría de sencillos que he escrito en este disco revelan mi estado sentimental actual", apuntaba al canal VEVO, de la plataforma YouTube.

