Shakira reveló que Piqué supo que se casaría con ella desde su primer encuentro

La cantante Shakira y el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué parecen seguir inmersos en una interminable luna de miel desde que se conocieran en la grabación del videoclip 'Waka waka' -canción del Mundial de Sudáfrica 2010-, donde ambos se dieron cuenta al instante de que estaban hechos el uno para el otro.

"Cuando Gerard me conoció le dijo a Cesc [Fàbregas]: 'Voy a casarme con ella. Es la mujer de mi vida'. Lo supo cuando me vio por primera vez. Yo también supe que él sería el único hombre para mí. Pero claro, no me lo dijo a mí ¡sino a su amigo!", confesó la artista colombiana durante un acto promocional de la firma de dentífricos Oral B a la que presta su imagen.

Aunque el flechazo fue inmediato, la intérprete reconoce que esperó a que el defensa blaugrana se armase de valor para iniciar un tímido acercamiento, que posteriormente acabaría en un pasional romance que continúa intacto a día de hoy.

"Soy muy tradicional en ese aspecto. Me gusta que el hombre dé el primer paso y luego, pues ya doy yo el segundo", reveló entre risas.

Desde que comenzó su romance con el futbolista catalán, Shakira asegura estar feliz y contenta de tener a su lado a un hombre excepcional con el que ha logrado hacer realidad su sueño de formar una familia, gracias al nacimiento de su hijo Milan el pasado mes de enero.

La artista colombiana reconoce que se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida al lado del defensa blaugrana y del hijo que tienen en común -el pequeño de nueve meses Milan- en la ciudad condal, donde ha podido hacer realidad su sueño de formar una familia.

"Ahora estoy en Barcelona disfrutando de un gran momento de mi vida. He encontrado todo lo que estaba buscando: amar, ser amada y formar una familia. Son mis prioridades", confesó emocionada.

La devoción que la artista tiene por su hijo y por su pareja es tal, que no duda en afirmar que lo que realmente le hace feliz es ver sonreír a los dos hombres de su vida, además de las victorias del FC Barcelona.

"Lo que de verdad me saca una sonrisa es ver a mi hijo y a Gerard sonreír, ¡y también cuando gana el Barça! En general las buenas noticias y estar sobre el escenario cantando para mi público son dos cosas que me hacen feliz", afirmó.

Por: Bang Showbiz