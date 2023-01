Shakira revela cuál es su profesión frustrada

Aunque su talento para cantar y mover las caderas como nadie encaminó a Shakira de manera casi inevitable hacia el mundo del espectáculo, a ella siempre le ha interesado enormemente la enseñanza, y dedica a ese tema gran parte de su tiempo libre.

"Soy un poco como una mamá tigre. Me encanta enseñarles cosas, tengo una pequeña profesora en mi interior. Me encantar leerles libros a mis hijos, lo disfruto, y a ellos les encanta aprender", explicó la colombiana al portal Made For Mums.

Ahora Shakira desahoga gran parte de esa vocación frustrada en sus hijos Milan (2) y Sasha (8 meses), fruto de su relación con el futbolista Gerard Piqué.

"De momento Milan es el que más se entusiasma aprendiendo cosas, le encantan las letras y los números... Creo que todos los niños son así si se lo presentas como un juego y les transmites la sensación de que mientras aprenden también pasan tiempo con sus padres, así se sienten importantes y valorados. Soy una madre muy devota e investigo mucho las mejores maneras de estimular su mente y cómo lidiar con las dificultades que me voy encontrando en el proceso de ser madre", confesó.

Sin embargo, en casa de los Piqué-Mebarak no solo se hace énfasis en la educación, la intérprete también saca tiempo para "comerse a besos" a sus pequeños.

"Me encanta quererles y soy muy cariñosa. Siempre estoy dándoles abrazos y me los como a besos. Soy muy intensa. Creo que se irán de casa en cuanto sean adolescentes, van a decirme: 'Adiós, mamá. ¡Me largo de aquí'".

Por: Bang Showbiz