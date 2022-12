Shakira recibe premio en la categoría 'Que rico que se mueve'

Aunque los grandes ganadores fueron Prince Royce y la fallecida Jenni Rivera, Shakira superó en la votación a Chayanne, Pitbull, Ricky Martin y Romeo Santos, los otros nominados en la categoría.

En su décima versión, la ceremonia presentó un espectáculo inspirado en un ambiente playero por el cual desfilaron las celebridades latinas.

Ricky Martin sorprendió con el estreno mundial de la versión de "Come With Me", Jencarlos Canela presentó el pegajoso tema "I Love It" y Maite Perroni, exintegrante del grupo RBD, debutó como solista con la bachata "Tú y yo".

Por su parte el cantante Wisin presentó uno de los momentos más esperados y emotivos de la noche, la entrega del premio Icono Mundial a Jennifer López, quien recibió el galardón en medio de lágrimas.