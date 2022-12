Shakira: 'Piqué siempre cumple sus promesas'

La artista colombiana está de celebración estos días y no solo por el rotundo éxito que ha alcanzado su nuevo sencillo mundialista, 'La La La (Brasil 2014)', sino porque ya se cumplen cuatro años desde que iniciara su bonita historia de amor con el futbolista catalán Gerard Piqué, a quien conoció precisamente antes de que comenzara el torneo mundial de Sudáfrica que coronó a España como campeona del mundo.

Para festejar tan inolvidable efeméride, la estrella del pop confiesa públicamente que el día en que miró por primera vez a los azules ojos de su pareja, este le dijo que la invitaría a una cena romántica siempre que su equipo ganara la final del campeonato, una "promesa cumplida" que ahora tendrá su respuesta brasileña con la aparición de toda la familia Piqué-Mebarak en la concentración de la selección española en Curitiba.

"No me puedo creer que ya hayan pasado cuatro años desde que nos conocimos. Me acuerdo perfectamente de que estábamos grabando el videoclip de 'Waka Waka' y que, cuando terminamos, se me acercó y me dijo: 'Voy a ganar este Mundial porque quiero verte al final del torneo [Shakira interpretó su éxito en el partido final] e invitarte a una cena romántica'. ¡Y lo cumplió! Hace dos años me dijo que acudiríamos juntos a este Mundial de Brasil con nuestro primer hijo [antes de que se quedara embarazada], y también ha ocurrido exactamente como predijo. Este tipo de cosas siempre hacen que me emocione", se sinceró la extrovertida cantante al portal de noticias E! Online.

Aunque la famosa vocalista y el guapo deportista no han dejado de irradiar amor y complicidad durante estos últimos cuatro años, Shakira insiste en que por el momento ninguno de los dos tiene intención alguna de pasar por el altar. La artista se lanzaría a los brazos de Piqué inmediatamente si este le pidiera matrimonio, pero ahora mismo ninguno está preparado para dar tan importante paso al estar los dos centrados en sus respectivas profesiones y en el cuidado diario de su pequeño Milan.

"Me casaría con él un minuto después de que me pidiera matrimonio, pero la verdad es que todavía no estamos en ese capítulo de nuestra vida en común. Ahora tenemos cosas mucho más importantes que hacer y no tenemos tiempo de planear una boda, que en el fondo tampoco es esencial para garantizar que estaremos juntos toda la vida", apuntó en la misma conversación.