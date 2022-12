Shakira no se desanima tras el fracaso de Piqué

Aunque la imagen pública de Shakira se ha visto inevitablemente asociada al deporte rey por su relación sentimental con el guapo Gerard Piqué -sin olvidar su ya legendario 'Waka Waka'-, la reciente eliminación de la selección española de fútbol en el Mundial de Brasil no parece haber causado efecto alguno en el entusiasmo con el que la estrella colombiana se está tomando el transcurso de la competición.

De hecho, el fracaso del combinado español ha servido a la artista para centrar todos sus esfuerzos en el ferviente apoyo que debe dirigir ahora al equipo de su país natal, una tarea a la que la artista se dedicó en cuerpo y alma ayer jueves durante el partido que enfrentaba a Colombia y Costa de Marfil.

Más allá de las alegrías que le brindó la victoria de la 'cafetera' con un resultado de 2 a 1, Shakira se quedó gratamente sorprendida cuando los jugadores quisieron rendirle un divertido homenaje al celebrar el segundo de sus goles emulando el frenético movimiento de caderas que se ha convertido en su seña de identidad.

"¡¡Viva Colombia!! Sois fenomenales, estamos todos muy orgullosos de vosotros", escribió la intérprete en su perfil de Twitter haciendo gala de la emoción que siente ante los triunfos patrios. "Nerviosa, emocionada, encantada, soñando con la victoria y muy orgullosa de mi país", publicó a continuación para resumir en una línea todas las sensaciones experimentadas durante el trepidante encuentro.

Además de las numerosas alabanzas que se está llevando Colombia durante la fase de grupos del Mundial, Shakira tiene otras muchas razones para estar contenta por su vinculación con el universo futbolístico. Entre ellas destaca principalmente el rotundo éxito que está cosechando su nuevo sencillo, 'La La La (Brasil 2014)', a pesar de que ni siquiera ejerce como tema oficial del torneo. Eso no ha sido impedimento para que, sin embargo, tanto la canción como su videoclip hayan superado con creces al tema de Jennifer Lopez 'We Are One' -el auténtico himno mundialista- no solo en popularidad sino también en descargas y reproducciones.