Shakira: 'No por ser rubia soy menos latina'

Aunque siempre ha exhibido con orgullo su título de diva latina, lo cierto es que en los últimos años la imagen de Shakira ha ido evolucionando paulatinamente hasta encajar en el prototipo de estrella del pop internacional, una transformación que preocupa a algunos de sus fans más tradicionales que aún recuerdan con nostalgia la salvaje melena oscura que lucía en sus años de juventud.

Sin embargo, la colombiana tiene claro que los cambios físicos que ha atravesado últimamente no influyen en absoluto en la profunda conexión que a día de hoy mantiene con su tierra natal y con su diverso bagaje cultural, en el que confluyen raíces libanesas por parte de padre, y catalanas e italianas procedentes de su madre. De hecho, Shakira se siente muy cómoda ofreciendo una imagen menos estereotipada de su cultura, ya que se siente tremendamente orgullosa de ser una de las pocas artistas latinas con el pelo rubio.

"Al fin y al cabo el color de mi pelo es simplemente eso, un color. Me gusta ser rubia porque siento que es un tono que aporta mucha luminosidad a mis actuaciones en directo, y hace que mi cara destaque más. Cuando llevaba mi melena más oscura tenía un aire demasiado gótico. Y además, ¿cuántas latinas rubias hay en este mundo? Ahí lo tienen", reflexionó en conversación con la revista Glam Belleza Latina.

El rotundo éxito internacional del que disfruta gracias en gran parte a la buena acogida de sus temas futboleros -como el legendario 'Waka Waka' del Mundial de Sudáfrica o el pegadizo tema 'La La La (Brasil 2014)'-, no ha hecho que Shakira olvide sus inicios en el mundo de la música y el gran apoyo que siempre le han brindado sus seguidores hispanohablantes, a quienes trata de hacer un guiño en sus canciones más internacionales incluyendo todo tipo de expresiones en español.

"Mi relación con mis seguidores latinos es como la de unos amigos con los que, no importa el tiempo que pase sin habernos visto, puedo volver a retomar las cosas exactamente donde las dejamos, porque me conocen de verdad. Cuando estoy con ellos, siento que he vuelto a casa", concluyó.