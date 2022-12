Shakira, la madre más experimentada

En su segunda experiencia con la maternidad, Shakira -madre de Milan (3) y Sasha (3 semanas) junto al futbolista Gerard Piqué- ha conseguido superar los nervios que la acecharon durante el embarazo y los primeros meses de vida de su primer hijo para tranquilidad suya y de todas las mujeres de su entorno más próximo, a quienes solía acribillar a preguntas sobre el cuidado de un recién nacido.

"Cuando me estaba preparando para ser madre, por mucha información que encontraba, no me bastaba. Leía blogs, libros sobre niños, les hacía mil preguntas a varias amigas mías que ya eran madres e interrogaba a mi propia madre. Quería absorber todo el material que encontraba. ¿Biberón de vidrio o de plástico? ¿Chupete sí o chupete no? Las dudas logísticas parecían infinitas, y a veces agobiantes. Como toda madre primeriza, quería hacer todo lo posible para asegurar un entorno seguro y feliz para mi bebé", confiesa la estrella de la música en una entrada en su blog personal, en la que reconoce haberse relajado mucho más tras la llegada del pequeño Sasha: "En mi segundo embarazo, como muchas otras madres, me sentía más segura. Las preguntas que me quitaban el sueño la primera vez ya no me provocaban tanta inquietud, y ahora tengo más perspectiva sobre lo que, a fin de cuentas, es importante".

Siguiendo la línea que siempre ha caracterizado su trabajo solidario, Shakira no quiso celebrar un glamuroso baby shower antes del nacimiento de su segundo hijo, optando en su lugar por colaborar con Unicef con el objetivo de que todos aquellos que quisieran hacer un regalo a su bebé lo hicieran ayudando a los niños más necesitados.

"Mi deseo es que cuando mis hijos sean mayores puedan mirar atrás y ver cómo hasta una acción pequeña puede tener un gran impacto si se multiplica", concluyó.

Por: Bang Showbiz