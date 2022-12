Shakira es fan de las chicas de Fifth Harmony

En cuestión de gustos no hay nada escrito y a la vista está que los de Shakira abarcan un amplio abanico de estilos musicales, ya que la cantante acaba de confesar a través de las redes sociales que su última obsesión es el tema 'Top Down' del grupo femenino juvenil Fifth Harmony.

"Me encanta este tema ahora que Shazam [aplicación para identificar canciones] me ha ayudado a encontrarlo", escribió la colombiana en su cuenta de Twitter.

A buen seguro, cuando las chicas de Fifth Harmony -Ally Brooke Hernandez, Normani Kordei, Dinah Jane Hansen, Camila Cabello y Lauren Jauregui- se enteren del piropo de Shakira lo celebrarán en las redes sociales con sus seguidores, como ya han hecho en anteriores ocasiones.

Uno de los mejores ejemplos del entusiasmo de las jóvenes lo puso Ally Brooke este jueves al echar mano de las redes sociales para declarar a los cuatro vientos que era toda una afortunada por haber podido acudir al multitudinario concierto que el "legendario" Ed Sheeran ofreció en Los Ángeles.

"Anoche Ed Sheeran estuvo fenomenal. ¡Sencillamente extraordinario! Mi alma estará por siempre bendecida tras presenciar su actuación. ¡Qué leyenda!", tuiteaba Ally.

En otra ocasión, Camila Cabello anunció a todos sus fans que no se veía capaz de responder de sus actos si se cruzaba con su ídolo Alejandro Sanz en la ceremonia de los Billboard Latinos.

"Si me cruzo con Alejandro Sanz mañana en los Billboard creo que me muero. ¡La hos*ia!", aseguraba la cantante muy emocionada, aunque finalmente su deseo no se hizo realidad: "No conocí a Alejandro Sanz, pero para la próxima. ¡Qué rico estar con mi gente latina!".