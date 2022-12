Shakira actuará en la ceremonia de clausura del Mundial

Para no perder las buenas costumbres, la artista colombiana Shakira será la encargada de poner el broche de oro a la Copa del Mundo de fútbol que se celebra estos días en Brasil, presentando en vivo y en directo el sencillo 'La La La (Brasil 2014)' que tanto ha gustado a los aficionados al deporte rey y que ya se encuentra entre los grandes temas del verano tanto en las listas de éxitos como en las redes sociales.

Como ya hiciera poco antes de las finales de 2006 y 2010 -en esta última interpretó su ya legendario 'Waka Waka'-, la diva de la música se presentará en el estadio de Maracaná con el objetivo de demostrar una vez más que su canción ha logrado altas cotas de popularidad imposibles de alcanzar siquiera por Jennifer Lopez, quien protagoniza junto al rapero Pitbull el himno oficial del campeonato futbolístico: 'We Are One (Ole Ola)'.

Aunque la artista sudamericana todavía no ha confirmado una noticia que ya ha sido difundida por varios medios de comunicación brasileños, está claro que al menos ha iniciado una nueva campaña de promoción para su triunfal tema a través de su perfil de Twitter, al pedir a sus más de 25 millones de seguidores que le envíen sus propuestas para una carátula especial del sencillo que celebrará la recta final de la competición deportiva.

"Nos encantaría ver vuestros diseños para la nueva imagen de 'La La La', publicaremos los más originales e innovadores y, de paso, recompensaremos vuestros esfuerzos con un retuit. No se olviden de sacar su lado más creativo", publicaba en la citada plataforma el llamado 'cuartel general de Shakira'.

Pese a la temprana eliminación de la selección española y el regreso a casa de su pareja, el defensa catalán Gerard Piqué, la simpática Shakira no ha hecho otra cosa que ver intensificada su pasión futbolera gracias a su implicación en el Mundial y, sobre todo, a los fantásticos resultados cosechados hasta ahora por el combinado de su Colombia natal, que ya se encuentra en cuartos de final tras una victoria apoteósica ante la selección uruguaya.

"¡Pasamos a cuartos! El gol de James Rodriguez ha sido de lo mejor del campeonato hasta ahora. Muchísimas gracias por todo, ¡eres sencillamente espectacular!", escribía la intérprete una vez terminado el encuentro.

