¿Será posible? Liam Payne desea ver a One Direction reunido de nuevo

Liam Payne atraviesa una de las mejores etapas de su vida tanto a nivel personal como profesional, ya que además de haber debutado recientemente en la paternidad junto a la también intérprete Cheryl Cole, madre de su hijo Bear Grey, también se ha embarcado en una prometedora carrera musical en solitario que, de momento, ya le ha reportado su primer éxito en las listas, el sencillo 'Strip That Down'.

Sin embargo, la autonomía creativa de la que goza en estos momentos y la posibilidad de labrarse una reputada marca personal en la escena pop sin la necesidad de depender de sus antiguos compañeros en One Direction, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson, Zayn Malik abandonó la formación en 2015, no le impiden fantasear con la idea de ver reunida a la 'boyband' una vez más para dar así toda una alegría a sus fieles seguidores.

"Sí, sin lugar a dudas, creo que deberíamos juntarnos una vez más en algún momento de un futuro no muy lejano, entre otras cosas porque tenemos un álbum que todavía no hemos promocionado con una gira de conciertos. Además, quiero seguir escribiendo canciones para mí, pero también hacerlo con los chicos y compaginar los dos proyectos", se sinceró el vocalista inglés al portal de noticias Buzzfeed.

Por tanto, en el momento en que los cuatro jóvenes puedan sincronizar sus agendas para protagonizar ese reencuentro que sus fans llevan esperando algo más de un año, la banda anunció un "descanso" indefinido poco después de lanzar su más reciente disco, 'Made in the AM' (2015), Liam podrá disfrutar una vez más de aquellos momentos de diversión y complicidad que vivían todos juntos en los autobuses que les llevaban a recorrer buena parte del globo terráqueo.

"Mi parte favorita de salir de gira con los chicos era la de pasar tanto tiempo con ellos en el autobús, sobre todo cuando éramos más jóvenes y estábamos empezando. La primera vez que salimos por Norteamérica, teníamos un bus muy pequeño pero muy confortable, así que nos lo pasábamos en grande prácticamente sin poder salir de allí. Creo que fue ahí cuando de verdad empezamos a conocernos", reveló con un punto de nostalgia.