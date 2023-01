Selena Gomez vive 'obsesionada' con Amy Schumer

Para la cantante Selena Gomez fue todo un honor tener la oportunidad de entregarle el premio Hollywood Comedy a la humorista Amy Schumer este domingo en la gala de los Hollywood Film Awards, a pesar de que era consciente de que si la actriz Jennifer Lawrence hubiera estado presente, el trabajo hubiese recaído en ella, al ser una de las mejores amigas de Amy.

"Hablo de ella de manera obsesiva. Le he mandado tuits unas cuantas veces. También intento imitarla, pero no me sale demasiado bien. Básicamente acabo de conocerla, así que lo que quiero decir es que me alegro mucho de que Jennifer Lawrence no pudiera venir esta noche porque te quiero, Amy", aseguró Selena al público, algo a lo que Amy aludió cuando subió al escenario para recoger el galardón: "Ni siquiera se lo pedí a Jen, Selena. Tú eras mi primera opción".

Selena también le dio las gracias a la humorista por ser una inspiración para todas las mujeres de su generación.

"Amy, me has inspirado para que no me tome a mí misma demasiado en serio cuando estoy sentada en el sofá deprimida por culpa de ciertas cosas. Me haces sentirme como si fuera lo suficientemente fuerte aunque la mayoría del tiempo no lo sea. Dices las cosas que me gustaría poder decir yo misma, y nunca jamás me has hecho sentir mal sobre nada de lo que hago en mi vida personal", añadió la joven cantante.

Otros de los ganadores de la ceremonia -que fue presentada por James Corden- fueron Robert De Niro, que se llevó a casa el galardón Hollywood Career Achievement, y Carey Mulligan, que se hizo con el premio Hollywood Actress por su trabajo en la película 'Suffragette'. Además, Will Smith se alzó con el premio Hollywood Actor por su papel en 'Concussion'.

La cinta 'La chica danesa' le valió el premio al Mejor Director a Tom Hooper y el Hollywood Breakout Actress a Alicia Vikander. Por su parte, Joel Edgerton ganó el galardón Hollywood Breakout Actor por su interpretación de un agente del FBI corrupto en 'Black Mass'.

Los ganadores de la ceremonia, que no se televisa, se anuncian siempre por adelantado.

La lista completa de los ganadores de los Hollywood Film Awards 2015:

Career Achievement Award: Robert De Niro

Hollywood Producer Award: Sir Ridley Scott, 'Marte'

Hollywood Director Award: Tom Hooper, 'La chica danesa'

Hollywood Actor Award: Will Smith, 'Concussion'

Hollywood Actress Award: Carey Mulligan, 'Suffragette'

Hollywood Supporting Actor Award: Benicio Del Toro, 'Sicario'

Hollywood Supporting Actress Award: Jane Fonda, 'Youth'

Hollywood Breakout Actor Award: Joel Edgerton, 'Black Mass'

Hollywood Breakout Actress Award: Alicia Vikander, 'La chica danesa'

New Hollywood Award: Saoirse Ronan, 'Brooklyn'

Hollywood Ensemble Award: 'The Hateful Eight'

Hollywood Breakout Ensemble Award: 'Straight Outta Compton'

Hollywood Comedy Award: Amy Schumer, 'Y de repente tú'

Hollywood Breakthrough Director Award: Adam McKay, 'The Big Short'

Hollywood Screenwriter Award: Tom McCarthy y Josh Singer, 'Spotlight'

Hollywood Blockbuster Award: 'Furious 7'

Hollywood Song Award: Wiz Khalifa y Charlie Puth, 'See You Again' de 'Furious 7'

Hollywood Animation Award: Pete Docter, 'Del revés'

Hollywood Cinematography Award: Janusz Kaminski, 'El puente de los espías'

Hollywood Composer Award: Alexandre Desplat, 'La chica danesa', 'Suffragette'

Hollywood Documentary Award: Asif Kapadia, 'Amy'

Hollywood Editor Award: David Rosenbloom, 'Black Mass'

Hollywood Visual Effects Award: Tim Alexander, 'Jurassic World'

Hollywood Sound Award: Gary Rydstrom, 'El puente de los espías'

Hollywood Costume Design Award: Sandy Powell, 'Cenicienta'

Hollywood Make-Up and Hair Styling Award: Lesley Vanderwalt, 'Mad Max: Fury Road'

Hollywood Production Design Award: Colin Gibson, 'Mad Max: Fury Road'