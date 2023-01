Selena Gomez se muere de ganas de colaborar con Eminem

En vista del éxito arrollador que han cosechado las colaboraciones de Eminem con otras estrellas del pop, solo hay que remitirse a los dos temas que grabó con Rihanna, 'Love The Way You Lie' y 'Monster', no resulta sorprendente que Selena Gomez esté deseando encerrarse con él en el estudio de grabación para crear algún sencillo con el que dar un empujón más a su carrera musical tras regresar a la escena musical con 'Bad Liar' y 'Fetish'.

Así lo ha dejado claro durante un encuentro vía Twitter con sus fans, en el que durante 30 minutos contestó a las preguntas que estos le enviaron con el hashtag #StreamWithSelena. En cuanto surgió la cuestión de con quién le gustaría trabajar en un nuevo single, no se lo pensó dos veces antes de escribir en respuesta: "Eminem".

Ahora queda por ver si Marshall, el verdadero nombre del intérprete, se da por enterado y decide contactar con la antigua estrella Disney para comenzar a negociar un posible dueto. Pero si finalmente el rapero no muestra interés por la oferta que le acaba de lanzar sutilmente Selena, a ella tampoco le importaría volver a unir fuerzas con el DJ Kygo, con quien ya grabó 'It Ain't Me'.

"Me gusta sentir que estoy ayudando a desarrollar un sonido completamente nuevo cada vez que colaboro con alguien. Kygo tiene uno que es realmente único, y me encantó formar parte de algo así", reconoció ella en otro tuit.

En su vuelta a la industria musical tras una larga temporada centrada en cuidar de sí misma y explotar otras de sus vertientes profesionales, actuando en la comedia 'Malditos vecinos 2' y en la película indie 'The Fundamentals of Caring', además de producir para Netflix la serie 'Por 13 Razones', Selena ha apostado precisamente por colaborar con grandes nombres como el mencionado Kygo o Gucci Mane para mostrar una nueva faceta más adulta en sus temas, unas experiencias que le han resultado muy "divertidas" según aseguró en esa misma conversación con sus seguidores, al darle la oportunidad de estar rodeada solo de chicos para variar.