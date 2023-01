Selena Gomez se compara con Kendall Jenner y decide bajar de peso

Ni siquiera una estrella de la talla de Selena Gomez es capaz de compartir escenario con modelos de Victoria's Secret sin que su autoestima se resienta. De hecho, a la joven cantante le entraron ganas de ponerse a dieta para tener un cuerpo más parecido al de Kendall Jenner, Gigi Hadid, Lily Aldridge o Candice Swanepoel después de actuar en el desfile de la marca de lencería el año pasado.

"Es algo que te hace querer entrenar y no comer nada. Me hizo sentirme muy baja, pero también fue muy divertido", cuenta Selena a la revista Rolling Stone.

Sin embargo, la intérprete consiguió relajarse y no preocuparse acerca de su aspecto mientras actuaba pensando que ella no era la gran protagonista del desfile.

"La presión no recaía sobre mí. Fue genial poder bailar con todas esas mujeres tan guapas", añade.

Aunque ahora Selena ha conseguido sentirse a gusto en su propia piel, los comentarios negativos sobre su aspecto llegaron a afectar a su autoestima después de que se publicaran unas fotos suyas en bikini el pasado mes de abril en las que lucía una figura más redondeada de lo habitual.

"Me sacaron fotos en bikini y me hicieron pedazos públicamente por tener 'sobrepeso'. Esa fue la primera ocasión en la que se me criticó tanto por mi cuerpo. Acabé creyéndome algunas de las cosas que dijeron", reconocía Selena en una entrevista a Billboard.

