Selena Gomez no para de pensar y de llorar al controversial cantante Justin Bieber

La cantante Selena Gomez viajó a Nueva York el pasado viernes para acudir a la fiesta que organizó Taylor Swift por su 25 cumpleaños, si bien una vez allí fue incapaz de disfrutar de la velada, ya que no pudo evitar las lágrimas al recordar a su exnovio, Justin Bieber.

"(Selena) gritó: '¡Nadie me entiende! Mi novio nunca me entendió'. Todos se quedaron mirándola", reveló la fuente a la revista Us Weekly.

Publicidad

Por su parte Taylor -quien invitó también a Beyoncé, Jay Z y Justin Timberlake a la fiesta que celebró en su apartamento, situado en el neoyorquino barrio de TriBeCa- habría dado algún que otro consejo a su amiga para enfrentarse con éxito a una cita.

"(Taylor) quiere que Selena esté un año libre de citas. Cree que debería salir consigo misma por un tiempo, tomarse el tiempo que necesite para conocerse a sí misma y apreciarse. Pero no va a forzar nada, quiere predicar con el ejemplo en esta ocasión, en lugar de obligar a Selena a hacer caso de sus consejos, porque se ha dado cuenta de que puede resultar un tanto agobiante, y está trabajando en ello", reveló otra fuente a HollywoodLife.com.

Asimismo Taylor habría animado a Selena -quien abandonó la casa de sus padres para irse a vivir a California- a mudarse a la Gran Manzana al igual que hizo ella en el pasado, ya que considera que gracias a ello su vida experimentó un gran cambio.

"(Taylor) quiere raptarme. Ha estado rogándome todas las veces que hemos hablado por teléfono que me mude, porque ha sido algo realmente bueno para ella. Ya sabéis, hemos sido amigas desde hace siete años, ella realmente siente que le ayudó a conocerse a sí misma y a hacerse una mujer, así que es como: 'Vamos, ¡es tu turno!'", declaraba Selena en el programa de Ellen De Generes.

Publicidad

Por: BangShowbiz