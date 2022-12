Selena Gomez: 'Las redes sociales son tóxicas'

La cantante Selena Gomez (22) no es inmune a los comentarios en las redes sociales -recientemente tuvo un altercado con un usuario de Instagram que le sugería ir al gimnasio y dejar de tomar comida basura- pero se siente orgullosa de que no todas las fotos que circulan sobre ella en internet sean perfectas, aunque admite que no puede evitar compararse con otras mujeres.

"Conozco el poder de las redes sociales. Me ocurre constantemente, me pregunto: '¿Por qué yo soy como soy y no como la que aparece en las fotos de internet?' Para ser honesta, creo que es muy tóxico. No me malinterpretes, me encanta sentirme guapa y deseada, pero no quiero que se convierta en mi rutina diaria. ¡Estoy orgullosa de que haya fotos mías feas en la red!", comenta a la revista OK!

Selena no pasa por alto que es un modelo a seguir, lo que considera "el mejor regalo" posible, por eso trata de mostrar a sus fans que es una chica normal.

"Lo llevo bien, intento demostrar que nunca dejaré que nadie me diga que no soy lo suficientemente buena. Hago todo en base a lo que creo, es la única forma en que sé hacerlo. Pero no soy perfecta, intento serlo para las chicas jóvenes pero no siempre es un éxito".

Además, la cantante intenta ser un apoyo para todas sus compañeras de profesión, ya que la industria musical es "muy competitiva".

"Mi única respuesta es apoyar a la gente. Mata a la gente con amabilidad y no te preocupes del resto".