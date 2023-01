Selena Gomez, elegida 'Mujer del Año' por la revista Billboard

La cantante Selena Gomez acaba de poner el broche de oro a la buena racha de la que disfruta en estos momentos, una vez superadas las complicaciones físicas derivadas de la enfermedad de Lupus y afianzada en las listas de éxitos gracias a sus últimos sencillos, tras ser nombrada 'Mujer del Año' por la reputada revista Billboard, una distinción que ya han recibido leyendas de la industria como Madonna, Beyoncé y Lady Gaga.

Ha sido el propio presidente del grupo de medios en el que se integra Billboard, John Amato, el que ha dado a conocer la noticia a través de un comunicado en el que no escatima en halagos y alabanzas a la hora de describir algunos puntos clave en la triunfal trayectoria de la que fuera estrella Disney, apuntando especialmente a la estrecha conexión que ha forjado con las nuevas generaciones al erigirse como un positivo modelo a seguir.

"Selena no solo es una de las artistas más exitosas en las listas de ventas, sino que también se ha convertido en todo un referente para las chicas jóvenes de todo el mundo, transmitiendo la idea de que tienen que ser auténticas y generosas, y que no deben tener miedo a la hora de alzar la voz para defender sus convicciones", reza un extracto de la nota.

"Ella nunca ha tenido miedo alguno a la hora de expresar su opinión y de hecho ha utilizado su popularidad como plataforma desde la que dar visibilidad a los derechos y necesidades de los demás. Por eso estamos emocionados de poder rendirle homenaje como nuestra 'Mujer del Año'", explica Amato sobre un título íntimamente ligado al compromiso social y humanitario de la galardonada en cuestión.

Pese a que en los últimos días Selena ha protagonizado más noticias por su ruptura con el también cantante The Weeknd y sus frecuentes encuentros con el que fuera su expareja hasta hace unos años, Justin Bieber, no hay que olvidar que -desde el punto de vista artístico- la estrella de la música ha tenido un año memorable gracias a la forma en que ha encadenado varios números uno con singles de la talla de 'Bad Liar', 'Fetish' y 'It Ain't Me', y a la gran acogida de la serie de televisión que produce: 'Por 13 Razones'.

De la misma forma, la artista no ha dudado en aprovechar su batalla contra la enfermedad de Lupus -que la llevó este verano a someterse a un transplante de riñón- para liderar toda una campaña de sensibilización sobre los efectos y la complejidad de esta condición, una iniciativa que de paso le ha ayudado a recaudar más de 500.000 dólares que han servido para sufragar numerosos proyectos de investigación.

Por: Bang Showbiz